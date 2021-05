ASP Enna. Proteggi te e i nonni, nel vivo la campagna per ultraottantenni e accompagnatori

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

“Proteggi te e i nonni”, entra nel vivo la campagna rivolta agli ultraottantenni e agli accompagnatori dai 18 anni in su.

I cittadini ultraottantenni e i loro accompagnatori potranno vaccinarsi senza prenotazione fino a domenica 23 maggio presso il centro vaccinale dell’Ospedale Umberto I di Enna. Nella giornata di oggi, sabato 22 maggio, anche presso i centri vaccinali di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia. Gli accompagnatori, over 18 anni, anche più di uno e non necessariamente parenti, potranno ricevere, senza prenotazione, il vaccino ASTRAZENECA (o Johson).