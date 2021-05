Piazza Armerina – La bandiera italiana di piazza Cascino “appesa” e a mezz’asta.

La segnalazione che ho ricevuto questa mattina da parte di un gruppo di persone, che si trovavano a passare per Piazza Armerina, è di quelle che ascoltandola ti provoca un po’ di vergogna. Si riferisce alla bandiera italiana che campeggia accanto alla statua di quei ragazzi mandati a morire durante la prima guerra mondiale e che con orgoglio, senso del dovere e nel nome proprio di quella bandiera, per un ultimo assalto, risalgono una collina che sarà anche la loro tomba. Lasciata a mezz’asta , appesa più che esposta, non è certo il simbolo che ti aspetti di vedere vicino un monumento dedicato al coraggio e al sacrificio. Ringrazio le persone che hanno effettuato la segnalazione e che in qualche maniera sono molto coinvolte da ciò che rappresenta la nostra bandiera. Invito il sindaco a provvedere con estrema urgenza e, come si dice in questi casi, senza indugio.