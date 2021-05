L’On. Luisa Lantieri all’Assessore Turano: indispensabile istituire le Zone Economiche Speciali

“Questa mattina durante l’incontro organizzato a Dittaino dall’Irsap ho avuto modo di sottolineare all’Assessore alle Attività Produttive,Assessore Regionale On.le Girolamo Turano , in un colloquio avvenuto prima dell’inizio del seminario, l’importanza per i territorio ennese dell’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) che rappresenterebbero un importante volano per lo sviluppo economico dell’intera Sicilia ed in particolare delle zone interne dell’Isola. Così come non può esistere un’Italia che marcia a due velocità divisa tra Nord e Sud, creando diseguaglianze e diseconomie, così all’interno della Sicilia devono crearsi i presupposti per livellare le differenza tra aree considerate di grande sviluppo e aree ritenute arretrate, se si vuole uno sviluppo che segua il previsto trend di crescita economica dei prossimi anni.” Lo ha dichiarato l’On Luisa Lantieri che nel corso del suo intervento durante l’incontro ha anche chiesto all’assessore Turano di velocizzare l’iter burocratico per per i ristori relativi ai danni subiti dalle aziende di Dittaino durante il nubifragio del 20 settembre del 2020.