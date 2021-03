Ospedale Chiello: la decenza e l’indecenza. L’ASP deve far ripulire le aiuole e i parcheggi.

L’ospedale Chiello di Piazza Armerina, in relazione alla lotta al Covid-19, sta svolgendo in questi giorni una importante funzione di riferimento per molte comunità. L’organizzazione del reparto vaccinazioni credo sia esemplare come professionalità, gentilezza e pazienza del personale medico e infermieristico. E’ inutile sottolineare che questo atteggiamento da parte del personale è presente in tutti reparti dell’ospedale, un dato che ha un riscontro oggettivo nella maggior parte dei racconti di chi si trova in difficoltà con la propria salute ed è costretto a rivolgersi alla struttura ospedaliera piazzese.

Questa è la parte decente del Chiello, ma purtroppo ne esiste una indecente, rappresentata dallo stato di abbandono delle aree che circondano la struttura ospedaliera ovvero le aiuole e i posteggi. Non credo occorrano molti commenti ed è chiaro che la direzione amministrativa dell’ASP di Enna dovrebbe avviare un procedura urgente di pulizia di tutte le aree limitrofe al Chiello di propria competenza. Ci sarà sicuramente una spiegazione sul motivo per il quale la pulizia della zona non viene effettuata con regolarità. Aspettiamo chiarimenti.