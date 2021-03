ASP Enna. Screening popolazione scolastica Città di Enna

Con una nota a firma del Direttore Sanitario, dr. Emanuele Cassarà, sono stati inviati al Sindaco del capoluogo ennese i risultati degli screening sulla popolazione scolastica. Su 663 test antigenici rapidi effettuati nei giorni 19, 20 e 21 marzo 2021, non sono stati riscontrati soggetti positivi. “A seguito della richiesta pervenuta, in cui lo scrivente Comune richiedeva di effettuare gli screening della popolazione scolastica di Enna, la scrivente ASP ha provveduto ad organizzare in modo tempestivo le attività richieste. Si comunicano i risultati degli screening effettuati, medianti test antigenici rapidi per la ricerca di SARS CoV2, sulla popolazione scolastica che ha aderito:”