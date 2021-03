Piazza Armerina – da oggi è possibile presentare domanda per gli interventi “Dopo di noi

Comune di Piazza Armerina –

Da oggi è possibile presentare domanda per gli interventi “Dopo di noi” a favore di persone con disabilità grave. I dettagli sono disponibili cliccando sul seguente link: https://tinyurl.com/hry3dvy7

Si informa inoltre che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative agli ‘Interventi di inclusione sociale per anziani’ attraverso due tipologie d’intervento: Supporto economico attraverso l’inserimento in attività di pubblica utilità e Assistenza Domiciliare (SAD). I dettagli sono disponibili cliccando sul seguente link:

https://tinyurl.com/t6jv33pt