8 marzo, Festa dell Donna – A Catania presentata la legge di Luisa Lantieri sull’endometriosi

Non è una coincidenza che la presentazione a Catania della legge sull’endometriosi, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, sia avvenuta oggi 8 marzo, festa della donna. La mia legge rappresenta un atto di grande civiltà e una importante conquista per noi donne: chi soffre di questa patologia, da oggi, potrà contare su un importante strumento normativo che regolamenta tra l’altro le assenze programmate dal lavoro per poter fruire delle necessarie terapie”. “La legge sull’endometriosi siciliana è stata ripresa e approvata anche da altre regioni italiane, a dimostrazione del fatto che, come è stato detto da più parti, rappresenta una normativa all’avanguardia in Europa”. A dichiararlo l’On. Luisa Lantieri in occasione della presentazione della legge sull’endometriosi avvenuta oggi a Catania.