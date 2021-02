Piazza Armerina – Aumentano i casi di covid.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

I dati sulla diffusione del covid a Piazza Armerina che sono stati diffusi ieri sera parlano di un incremento che in realtà era facile prevedere. L’apertura delle scuole e il ritorno alla zona gialla hanno fatto aumentare il numero di contatti che, come ormai è stato più volte chiarito dagli scienziati, è il dato il cui incremento in breve tempo si trasforma in un aumento dei contagi. Ormai solo il vaccino potrà interrompere quello che sembra un circolo vizioso in cui l’unica cosa certa è che a perderci, per un vero o per l’altro, siamo tutti noi.

Continuano a soffrire le attività commerciali ed in particolare il settore della ristorazione e il suo indotto a pagare il prezzo più alto anche se in queste ultime ore, nonostante l’aumento dei contagi Italia, qualcuno pensa di dare ai ristoranti quantomeno la possibilità di recuperare il servizio di cena. Un’ipotesi che comunque è diventata forse meno praticabile visto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 9.630 nuovi casi e 274 morti e il tasso di positività è salito al 5,6%.