Piazza Armerina – Convocato l consiglio comunale

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione ordinaria per giorno 24 -02-2021, alle ore 17:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Determinazione ed approvazione del Piano Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per l’anno 2020;

2. Approvazione dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato;

3. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina provvisoria.