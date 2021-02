Secondo appuntamento con la formazione gratuita della Camera di Commercio Palermo Enna

Secondo appuntamento con la formazione gratuita della Camera di Commercio di Palermo Enna, mercoledì 17 febbraio, alle 10, con il webinar dal titolo “I Social per il business II. Strategie e strumenti per Linkedin, Pinterest e TikTok”.

Dopo il successo del primo incontro, continua l’impegno del PID-Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna nel supportare le aziende nel processo di digitalizzazione. Si ricorda che la formazione è erogata all’interno del progetto “Eccellenze in Digitale”, lo storico programma di Unioncamere e Google.org, che quest’anno permetterà alle aziende di formare gratuitamente sia gli imprenditori che il personale aziendale aumentandone le competenze digitali per supportare al meglio le imprese in questo periodo complesso. All’evento online parteciperanno il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna Alessandro Albanese e il segretario generale Guido Barcellona.

Il webinar sarà tenuto da Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/ufBFucKJoFJ6UXwj8 .

Il giorno dell'evento solamente gli iscritti riceveranno il link per partecipare alla formazione gratuita.