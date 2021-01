Agira: gruppo di opposizione “Sindaco nomini in tempi brevi l’ Assistente Sociale”

“Considerato – si legge nella nota – che l’ attuale organizzazione dell’ ufficio di servizi sociali è privo della figura professionale dell’ Assistente Sociale, a seguito della recente scomparsa della dipendente Concetta Giacone, evidenziato che occorre assicurare effettivamente e compiutamente tutti i numerosi compiti istituzionali attribuiti all’ ufficio Servizi Sociali attraverso la specifica figura professionale dell’ Assistente Sociale, rilevata l’ esigenza di assicurare il servizio in modo esclusivo, tenuto conto anche dell’ attuale emergenza sanitaria che determina l’ aumento dei casi di povertà e marginalità sociale, si invita il sindaco in tempi brevi a porre in essere gli atti di competenza per la nomina dell’ Assistente Sociale”.

In un recente Consiglio comunale Manno aveva evidenziato le doti professionali e umane di Concetta Giacone deceduta circa un mese fà, invitando l’ amministrazione ha mettere in un locale dell’ ufficio dei servizi sociali una foto che ne mantenesse viva la memoria. “Il lavoro intrapreso da Concetta Giacone – ha detto Luigi Manno – deve proseguire attraverso una figura professionale in grado di portare avanti le molteplici problematiche e le funzioni proprie dell’ Assistente Sociale, il tutto nell’ interesse della collettività e delle fasce piu’ deboli”. In caso di non ottemperanza in tempi brevi della nomina dell’ Assistente Sociale, i consiglieri comunali presenteranno un punto all’ ordine del giorno per la trattazione della problematica.