Riduzione TARI, il consigliere comunale Salvatore Cimino: “l’assessore Interlicchia smentito dai dati reali”

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

RIPORTIAMO UNA DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SALVATORE CIMINO.

Capisco che l’assessore Interlicchia cerchi di entrare nel cuore dell’elettorato Piazzese, ma non lo farà di certo prendendosi meriti che non ha. Oggi abbiamo la certezza che le attività economiche della città, usufruiranno di una riduzione della Tari del 60% per quelle attività costrette in parte o totalmente a chiudere e di un 25% tutte le altre, nel presupposto che tutte hanno subito perdite a causa della pandemia, ma non per merito di una proposta dell’assessore al bilancio, come da lui asserito, ma bensì grazie all’emendamento che il sottoscritto ha proposto in fase di approvazione delle tariffe sulla Tari per le utenze non domestiche relative all’anno 2020, approvato poi dal consiglio comunale il 30 Settembre con delibera n 36, periodo nel quale lui non esisteva in questa compagine amministrativa.

Voglio fare una piccola ricostruzione di ciò che è accaduto. Con delibera n 95 del 31-08-2020 , l’amministrazione propone al consiglio comunale di approvare, per l’anno 2020, le stesse tariffe del 2019. Il 19 Settembre 2020, sulla base della L.R. n 9 del 12 Maggio 2020, con la quale la Regione Siciliana crea un Fondo perequativo degli Enti Locali, con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020, io presento un emendamento a quella proposta, emendamento che il 30 Settembre 2020, arriva in consiglio e viene approvato insieme alla proposta della giunta emendata. In pratica cosa prevedeva quella legge, ai comuni che decidevano di approvare delle esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore di quelle attività economiche colpite dalla crisi pandemica, venivano riconosciute delle somme a compensazione delle mancate entrate. L’unico problema era che, quando abbiamo votato quell’atto, non avevamo la certezza che la Regione ci mandasse la somma prevista, circa 896.400,00 euro, certezza che oggi invece c’è.

Di conseguenza possiamo confermare che circa 1500 tra attività economiche, associazioni e categorie varie, beneficeranno di un contributo straordinario, contributo che, voglio ricordarlo, non graverà sulle casse comunali. Quindi per me è motivo di doppia soddisfazione, per aver svolto un importante lavoro a beneficio dello stesso Ente e dei titolari di attività economiche della città. L’amministrazione con Delibera di giunta n 6 del 22 Gennaio 2021, da mandato semmai al responsabile del VII Settore, affinchè con propria determina, provveda ad approvare e pubblicare un modello di istanza per richiedere di usufruire di questa riduzione a chi ne ha diritto, prorogando il termine al 15 Marzo 2021.

Scadenza che inizialmente era fissata al 31 Dicembre 2020, ma considerato che la Regione Siciliana con DDG n 493 del 31-12-2020 ci da certezza in merito solo ora, era indispensabile un atto da parte della Giunta che prorogasse la scadenza. Quindi, neanche in questo caso è merito dell’assessore. Colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio tributi, e in particolare il responsabile, il ragioniere Giuseppe Baiunco, per il grande lavoro profuso nel preparare gli atti necessari affinché tutto possa camminare nella giusta direzione a beneficio dell’Ente e dei cittadini. All’assessore consiglio per il futuro, di informarsi bene prima di esternare delle dichiarazioni che rischiano di essere smentite con i dati.

Consigliere Comunale

Salvatore Cimino