Oasi di Troina: continuano senza sosta le vaccinazioni anti-Covid

Continuano senza sosta le vaccinazioni anti-Covid ai curanti dell’Irccs Oasi Maria SS. di Troina. La percentuale del personale finora sottoposto a vaccino Pfizer/BioNTech è stata dell’80 per cento, ed entro qualche giorno si arriverà a concludere l’inoculazione della prima dose al personale, e alle persone ricoverate in condizioni di salute precarie e non dimissibili, in ottemperanza alle direttive ministeriali e regionali.