Piazza Armerina – Termometro sotto lo zero e strade ghiacciate. Spargisale in azione tutta la settimana.

La situazione meteo come avevamo previsto è cambiata: da un assaggio di primavera con temperature oltre la media stagionale alla realtà del duro inverno. Da questa notte la colonnina di mercurio scenderà sotto lo zero a Piazza Armerina con temperature anche al di sotto dei due gradi nelle zone periferiche della città. Si raccomanda di usare la massima attenzione sulle strade che molto probabilmente in alcuni tratti saranno ghiacciate. Il comune di Piazza Armerina ha già predisposto il servizio di spargisale che verrà effettuato in tarda serata da stasera fino a quando le temperature non risaliranno, ma occorre comunque prestare la massima attenzione soprattutto sulla 117 bis che, come accade ogni inverno, presenta dei tratti dove si formano vere e proprie lastre di ghiaccio.

