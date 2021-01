Coronavirus: ecco dove trovare mascherine usa e getta certificate online

In attesa che il vaccino venga somministrato all’intera popolazione, per contrastare la diffusione del coronavirus bisogna rispettare le solite tre regole di comportamento. È quindi necessario curare l’igiene delle mani, mantenere una distanza adeguata dalle altre persone ed indossare la mascherina. Purtroppo bisognerà seguire queste regole anti Covid ancora per diversi mesi.

Proprio per questo è importante sapere quali mascherine è più corretto utilizzare: nei negozi ed online è possibile trovarne di diverse tipologie, da quelle chirurgiche a quelle di comunità, passando anche per i dispositivi di protezione individuale FFP. Per fare una scelta mirata è opportuno conoscere le caratteristiche dei vari tipi di mascherine usa getta e sapere dove trovare quelle certificate.

L’importanza delle mascherine nella lotta al Coronavirus

Le mascherine usa getta sono tra le soluzioni più richieste dagli utenti perché garantiscono elevate prestazioni. Questi dispositivi hanno un'efficacia nota già da tempo, ed è stato dimostrato che sono un ottimo alleato contro la diffusione del Coronavirus. Queste mascherine sono infatti in grado di bloccare un'elevata percentuale delle goccioline di saliva che contengono il virus (i famosi droplets) e che sono le principali responsabili dei contagi.

Le mascherine semplici o di comunità sono quelle che non sono sottoposte ad alcun controllo o certificazione; sono quindi un prodotto generico e per questo motivo non possono essere utilizzate in alcuni ambiti. Offrono una discreta protezione, ma solo se coprono adeguatamente sia il naso che la bocca e se sono realizzate con materiali che hanno una buona capacità filtrante.

Le mascherine usa e getta chirurgiche sono destinate ad un uso medico. Devono avere dei requisiti ben precisi e devono superare dei test specifici. Sono realizzate con tre strati di TNT (tessuto non tessuto) ed hanno un ottimo potere filtrante per i fluidi in uscita. In altre parole: proteggono più gli altri che chi le indossa.

Ci sono poi le mascherine FFP, ovvero i dispositivi di protezione individuale. Questi facciali filtranti sono realizzati in modo tale da proteggere chi li indossa da quello che circola negli ambienti come fumi, polveri ed aerosol. Le mascherine FFP hanno una disciplina precisa e rigorosa, quindi devono ottenere una certificazione prima di essere immesse sul mercato.

Le tipologie dei dispositivi di protezione individuale

Esistono tre diverse classi di mascherine FFP; le tre categorie si differenziano tra loro per via della capacità di filtraggio. Le mascherine FFP1 garantiscono protezione da modesti livelli di polvere ed aerosol. Le mascherine FFP2 offrono una maggiore protezione bloccando un’elevatissima percentuale delle particelle presenti nell’aria.

Le mascherine FFP3 sono quelle che offrono la maggiore protezione, infatti sono quelle che vengono utilizzate negli ambienti di lavoro in cui sono presenti polveri e sostanze pericolose. I dispositivi FFP possono essere dotati di una valvola che facilita la respirazione per chi le indossa, ma riducono la loro efficacia di protezione verso gli alti, visto che consentono la fuoriuscita dell’aria espirata.

Mascherine usa e getta certificate: dove trovarle online

Nel catalogo online di ditte specializzate nella fornitura di aziende ed industrie è presente anche una sezione dedicata all'abbigliamento da lavoro ed ai dispositivi di protezione individuale. Tra questi, naturalmente, ci sono anche i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, con un'ampia gamma di respiratori e mascherine usa e getta.

In questo particolare momento storico, oltre a chi lavora in determinati ambienti e perciò è obbligato ad indossare la mascherina certificata, tutta la popolazione è interessata a questi dispositivi. Per contrastare la diffusione del corona virus vengono scelte soprattutto le mascherine FFP2 e FFP3, che hanno un'elevata capacità filtrante.

I dispositivi si differenziano tra loro per una serie di peculiarità. È possibile scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze considerando caratteristiche quali il grado di protezione, la presenza della clip di regolazione sul naso o della valvola, il colore e così via.