Piazza Armerina – Riprendono in presenza le scuole dell’infanzia e gli asili nido. Chiuse le superiori.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Ieri il sindaco Nino Cammarata ha emanato un’ordinanza per il ritorno tra i banchi degli alunni della scuola dell’infanzia e degli asili nido. La ripresa delle lezioni in presenza è stata possibile grazie alla diminuzione accertata dei casi a Piazza Armerina e alle operazioni di screening compiute dall’Asp nei giorni scorsi. Nonostante le curve di crescita dei contagi ci raccontino di un virus più che mai presente e in una fase di grande diffusione,nella Città dei Mosaici sembra che si possa parlare di una tendenza opposta rispetto a quella evidenziata dai numeri nazionali e regionali. E’ comunque necessario non abbassare la guardia e continuare ad evitare assembramenti di qualunque tipo e soprattutto festeggiamenti di ricorrenze con parenti e amici che innescano pericolosi focolai e mietono vittime in particolar modo fra la popolazione più anziana.

Le scuole superiori vanno mantenute chiuse, non lo dicono solo i decreti e le ordinanze ma soprattutto il buonsenso visto che è ormai accertato da numerosi studi scientifici che i momenti di socializzazione tra i ragazzi sono una delle cause principali della diffusione del virus. Solo l’utilizzo del vaccino sul larga scala potrà riportare tutti gli alunni in classe in sicurezza.