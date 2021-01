Piazza Armerina – Il CCR verrà ristrutturato: in arrivo un finanziamento di 400 mila euro

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Un finanziamento concesso dall’assessorato regionale all’ambiente servirà a migliorare il Centro Comunale di raccolta con l’obiettivo di realizzare un’ampia aria di accesso e il miglioramento della Sicurezza dell’intero impianto. Inoltre verrà avviata un’area per la pesa dei rifiuti in modo da poter portare avanti il progetto della “tariffa puntuale”.

La posizione dell CCR piazzese, il cui ingresso affaccia su una ripida discesa, costringe i cittadini a faticare non poco per trasportare sacchi molto spesso ingombranti; la ristrutturazione dello spazio a disposizione del centro permetterà invece di entrare con l’auto e posteggiare a pochi metri dei bidoni di raccolta. L’installazione di bilance permetterà di quantificare i rifiuti depositati per poi tradurre il tutto in sconti e vantaggi per gli utenti.