Agira: Manno: “A causa dell’ emergenza covid-19, auspichiamo consiglio comunale trasmesso anche online”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

E’ stato convocato per venerdì 27 alle ore 19,30 in video conferenza il consiglio comunale di Agira. Tra i punti all’ ordine del giorno la nomina della commissione elettorale comunale e la nomina dei componenti per la formazione dell’ albo dei giudici popolari. Previsti anche gli equilibri di Bilancio e cinque punti presentanti dal gruppo di minoranza “Per Agira, in difesa dei nostri valori”. Alcuni punti dell’ opposizione riguardano la gestione del Covid-19 nello specifico l’ adesione alla campagna di screening promossa dall’ Anci e l’ attività promossa dall’ Opera Pia “Casa Diodorea” sul versante assistenziale. ”

Al fine di garantire la massima trasparenza dei lavori consiliari e promuovere un’ attiva partecipazione pubblica dei cittadini – ha detto il Capogruppo consiliare Luigi Manno – abbiamo comunicato il parere favorevole al Presidente del Consiglio Giardina per la trasmissione web dei lavori consiliari, a nostro avviso occorre nell’ attuale situazione emergenziale promuovere la massima divulgazione dei lavori consiliari anche per consentire ai cittadini di conoscere in tempo reale eventuali determinazioni assunte dall’ organo consiliare e da parte dell’ amministrazione, un auspicio che venga colto nell’ interesse della cittadinanza”.