Oasi di Troina – I sindacati:”tentativo di screditare la struttura”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

«Apprendiamo dalla stampa, che qualcuno ha presentato un esposto alla procura per denunciare presunti abusi, omissioni, o addirittura maltrattamenti, nei confronti di una paziente presente in Istituto. Orbene, pur non conoscendo l’identità del querelante, ci prendiamo la presunzione di credere, ed anche convintamente, che questi risponderà nelle sedi opportune di questo tentativo tanto biasimevole quanto temerario, di screditare la struttura ed i suoi operatori.»

Lo scrivono i sindacati rappresentanti dei lavoratori dell’Oasi di Troina che aggiungono:

«Il particolare momento storico che stiamo vivendo, e le continue emergenze che ci si trova a gestire, per quanto possano aver creato una qualche inevitabile defaillance, non possono in alcun modo mettere in discussione l’operato e la storia dell’Istituto e dei suoi operatori. Né scalfire l’immagine di eccellenza sanitaria che la struttura ha acquisito negli anni, proprio grazie alle particolari cure ed attenzioni che sempre vengono garantite a tutti gli ospiti.

Vale la pena di ricordare, come i dipendenti dell’Oasi, abbiano messo e continuano a mettere a repentaglio la propria vita e quella dei familiari conviventi, pur di assicurare ai degenti , più deboli, tutte le dedizioni di cui necessitano, con serietà, competenza e spirito di abnegazione.

Naturalmente, nessuno vuol sottrarsi alle giuste indagini che saranno avviate dagli inquirenti, ci sembra doveroso però, rassicurare i familiari dei nostri degenti, poiché ora più di prima, i nostri pazienti ricevono affetto e tutela.»