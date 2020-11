Piazza Armerina – Il sindaco Cammarata: “Ad oggi nessuna zona rossa”. In arrivo una nuova ordinanza.

Per tutta la giornata di oggi si sono rincorse voci che davano per certa la dichiarazione di zona rossa per il territorio di Piazza Armerina, voci che in serata sono state smentite dal sindaco Nino Cammarata. Il sindaco, tenuto conto della situazione, sta comunque per firmare un’ordinanza che ribadisce alcune indicazioni del Dpcm emanato dal Governo, come ad esempio l’ingresso contingentato nei supermercati o le disposizioni che riguardano l’esercizio del culto nelle chiese. “Siamo in stretto contatto con l’Asp – afferma Cammarata – e al momento non vi sono le condizioni per adottare a Piazza Armerina le prescrizioni previste per la zona rossa, anche se è massima l’attenzione sui numeri e i parametri che vengono giornalmente valutati. Fra qualche giorno ci sarà un nuovo aggiornamento e in accordo con l’Azienda Sanitaria decideremo se mantenere le attuali misure anti covid o rafforzarle”.