Situazione del Chiello: l’On. Luisa Lantieri: “Pronta a ritirare l’appoggio politico alla maggioranza regionale”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

L’on. Luisa Lantieri è intervenuta oggi durante il consiglio comunale dedicato alla situazione pandemica a Piazza Armerina ed in particolare alle scelte della direzione sanitari dell’ASP di Enna che penalizzerebbero l’ospedale Chiello. “Se ci sarà un tentativo evidente – ha affermato la parlamentare siciliane – di danneggiare e depotenziare l’ospedale Chiello senza che ci sia un intervento da parte del Governo regionale il gruppo di cui faccio parte nell’Assemblea Regionale ritirerà l’appoggio alla maggioranza”. “Mi sono impegnata in questi ultimi otto anni a mantenere aperto l’ospedale di Piazza Armerina ci sono riuscita, ho sempre tenuta alta la guardia e anche in questa occasione ci sarà tutto il mio apporto contro questo ennesimo tentativo di ridimensionare il Chiello”.

“Credo che questo sia un momento – ha continuato l’On. Luisa Lantieri – in cui dobbiamo restare particolarmente uniti e ritengo inutili i tentativi di polemiche con il sindaco da parte di qualcuno. Inoltre, chiedere le dimissioni del direttore dell’ASP Judica, proprio in questo particolare, momento sarebbe inopportuno anche se devo sottolineare che la sua nomina è stata voluta dal”assessore regionale Ruggero Razza in base ad un rapporto fiduciario e che ogni decisione spetta al rappresentate del Governo regionale”

“E’ comunque perfettamente inutile – ha concluso la deputata -litigare tra noi e anteporre rivalse campanilistiche alla situazione disagiata come quella della provincia di Enna che è la più povera della Sicilia. Solo con l’unità e la collaborazione possiamo risolvere i nostri problemi ”