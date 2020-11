Troina – Emergenza coronavirus: il sindaco sospende il mercato settimanale

Il sindaco Fabio Venezia, considerata l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale ed alla luce degli ultimi dati ufficiali, che confermano la presenza di 47 cittadini positivi al Covid-19, nonché di ulteriori casi in fase di accertamento, ha emanato stamane nuove misure restrittive, per contrastare la diffusione del virus sul territorio comunale.

L’ordinanza dispone la chiusura, dal 12 al 14 novembre, delle scuole dell’infanzia, primaria e dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, per la sanificazione e la disinfezione dei locali, e la sospensione del mercato settimanale del sabato di via Donatori del sangue e di quello contadino del Loggiato di Sant’Agostino, a partire da sabato 14 novembre prossimo, fino a nuova disposizione di riapertura.

Si invitano i cittadini a spostarsi fuori sede solo in casi di stretta necessità ed a fare appello al senso civico ed alla collaborazione.