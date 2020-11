Troina – Convocato il consiglio comunale. Seduta in video-conferenza

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra ha convocato per venerdì 13 novembre, alle 18.30, la prossima seduta del consesso civico che, in ottemperanza al decreto normativo sul contenimento del contagio da Covid-19, si svolgerà online, in modalità di audio-video conferenza e diretta streaming, dall’aula consiliare del palazzo municipale.

Otto i punti all’ordine del giorno: lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; assestamento di bilancio 2020/2022; approvazione del regolamento comunale per l’erogazione di un contributo una tantum ai soggetti che svolgono attività di B&B ed affittacamere nel territorio comunale, a compensazione dei danni subiti dall’emergenza sanitaria Covid-19; riapprovazione delle convenzioni dei Programmi Integrati; riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si occupano di attività socio-assistenziali e sanitarie nel territorio troinese; modifiche al regolamento per la tutela ed il decoro del centro storico; approvazione del regolamento comunale del “dehors”; adesione all’Associazione Nazionale Città dell’Olio.