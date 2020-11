Piazza Armerina – Si sfiora il ridicolo: in consiglio comunale la proposta di una commissione d’indagine sul 5G

I nostri consiglieri comunali, molto probabilmente anche loro travolti dagli eventi che hanno fatto rallentare l’intera macchina comunale, per molti versi un po’ disoccupati, cercano qualcosa a cui aggrapparsi per mantenersi in attività e così stanno per inventarsi una commissione sul 5G e sulla sua tanto presunta, quanta smentita dagli scienziati, pericolosità.

Per chi non lo sapesse il 5G è la nuova tecnologia che consente la trasmissione del segnale internet ad una velocità così alta da limitare moltissimo i tempi di risposta. Questo vuol dire la possibilità di realizzare applicazioni molto sofisticate che ad esempio permetterebbero a un dottore di operare a distanza, di montare sulle auto sistemi anti collisioni in grado di evitare incidenti e ottimizzare al massimo lo smart working . Le applicazioni sono innumerevoli e dal punto di vista economico, il 5G rappresenta, secondo quanto affermato dalla Comunità Europea, una grande opportunità di sviluppo.

Naturalmente ogni piccola rivoluzione tecnologica porta con sé i classici detrattori, più o meno catastrofisti, negazionisti, complottisti e chi più ne ha più ne metta. Dopo il 3G e il 4G adesso il turno di essere presentato come un pericolo per la salute è del 5G. Ci sono decine di studi sull’argomento, lavori sulle più importanti riviste scientifiche e migliaia di interventi di prestigiosi scienziati oltre a precise direttive della Comunità Europea e leggi dello Stato italiano molto restrittive che tutelano la salute dei consumatori. Ma a Piazza Armerina, dove tutto come sempre è relativo, si è deciso di proporre di istituire una commissione di indagine e se ne parlerà domani 6 novembre alle 18.30, in consiglio comunale, al cui ordine del giorno è stato aggiunto il seguente punto: “Istituzione di una Commissione di Indagine, ai sensi dell’Art. 32bis dello Statuto Comunale in merito alla “Problematica 5G“. Apprezzo lo sforzo dei consiglieri comunali ma a questo punto vorrei proporre altri temi sui cui istituire commissioni di grande importanza che potrebbero fornire risposte ad alcuni grandi domande del nostro tempo : problematica ufo, problematica terra piatta, problematica novacs. Insomma, mi sembra sia una grande perdita di tempo e di risorse.Come finirà? Forse come nella vignetta….

Nicola Lo Iacono