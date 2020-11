Piazza Armerina – Perdita d’acqua al Casalotto. Intervengono il comitato di quartiere e l’On. Luisa Lantieri

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Nei pressi dell’asilo Peter Pan, quartiere Casalotto, nei giorni scorsi dagli abitanti della zona è stata notata una perdita d’acqua e un avvallamento del manto stradale. Oltre la richiesta giunta ad AcquaEnna da parte degli uffici comunali del problema si è subito interessato anche il comitato del quartiere Casalotto e il suo presidente Aldo Arena, che ha chiesto all’On. Luisa Lantieri di sollecitare la società che si occupa dell manutenzione della rete idrica ad effettuare un rapido intervento.

Questa mattina dopo un sopralluogo da parte di un responsabile della società, come documenta il nostro servizio fotografico, è arrivata una squadra di intervento che ha effettuato una prova detta “di carico”, per controllare l’effettivo collegamento tra il luogo dove si è creato l’avvallamento del manto stradale e il luogo della fuoriuscita dell’acqua. In pratica, versando a monte della perdita del liquido colorato se ne segue il percorso per determinare se vi è fra i due punti un collegamento.

Dopo la prova di carico, che ha dato esito positivo, l’intervento delle squadre di manutenzione sarà abbastanza celere e già da lunedì prossimo dovrebbero iniziare i lavori di ripristino.

Soddisfatto il presidente del comitato Casalotto, Aldo Arena: “Oggi voglio sottolineare due fatti importanti, il primo è che il comitato è sempre attento a ciò che accade nel quartiere, il secondo che l’On. Luisa Lantieri è sempre disponibile sia quando si tratta di grossi progetti ma anche quando c’è, come in questo caso, un problema di dimensioni più piccole ma altrettanto importante da risolvere”.