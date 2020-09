Calcio: con l’Udinese Accademy si cercano piccoli campioni anche in provincia di Enna

Lunedì 28 e martedì 29 presso la struttura sportiva Green Park di Contrada Bruchito a Enna bassa, prende il via ufficialmente il progetto Next Level Alto Rendimento Enna affiliato al progetto Udinese Academy. Dalle 15,30 in poi i dirigenti e tecnici della società ennese del Presidente Pietro Tamburo accoglieranno tutte le bambine e bambini dai 6 ai 12 anni che vorranno partecipare a questo primo Open Day ed eventualmente proseguire insieme questo cammino che si preannuncia molto entusiasmante e ricco di soddisfazioni. Quindi chi volesse aderire e quindi provare potrà intanto prenotarsi tramite i numeri 3409876161 – 3936370532- 335 5749503 oppure venire direttamente al Centro Sportivo Green Park di Contrada Bruchino a Enna bassa dalle 15,30 in poi.