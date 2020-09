Piazza Armerina, Scuole: la scuola primaria apre il 24 settembre, gli istituti superiori il 14

Il sindaco di Piazza Armerina ha emesso oggi un’ordinanza con la quale differisce al 24 settembre l’apertura delle scuole primarie e della scuola media mentre lascia invariata l’apertura per gli istituti superiori che avverrà lunedì 14 settembre. La decisione, ha spiegato il sindaco Cammarata, è legata al referendum e all’utilizzo delle sedi delle scuole primarie per i seggi elettorali. L’apertura il 14 avrebbe comportato il raddoppio dei costi di sanificazione.

In realtà, spiega il sindaco, lo scaglionamento dell’apertura consentirà anche di valutare con maggiore attenzione l’impatto che avrà sull’andamento pandemico l’apertura degli istituti superiore che raccolgono alunni provenienti da diverse parti del territorio.

Questa l’ordinanza.