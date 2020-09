Piazza Armerina – Rifiuti: cambia il sistema di raccolta.

I cassonetti dei rifiuti verranno eliminati, la Progitec, la ditta che ha sostituito la Tekra nella raccolta rifiuti, questa mattina ha iniziato a rimuoverli. I rifiuti dovranno essere depositati, negli appositi sacchetti, davanti al proprio numero civico da dove verranno prelevati dagli operatori dell Progitec ogni mattina. L’eliminazione di cassonetti e raccoglitori si è resa necessaria vista anche la loro scarsa pulizia e i problemi igienici che creavano, tenuto conto che speso i contenitori per la carta spesso finivano per essere riempiti di altri tipi di rifiuti. Quale sarà il sistema definitivo di raccolta? Lo sapremo quando l’operazione “ritiro cassonetti” verrà completata. Questa mattina abbaiamo anche saputo che presto verranno distribuite nuove pattumiere da usare a casa per la raccolta dell’umido. Ricordiamo sempre che lo scorso anno l’assessore Cancaré ci parlò della nascita in città di alcuni centri di raccolta all’avanguardia con tessere elettroniche e notevoli vantaggi per gli utilizzatori. Speriamo vengano realizzati.