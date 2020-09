Piazza Armerina – Sono quattro i casi di Covid19.

Anche Piazza Armerina sta seguendo il copione nazionale che vede un aumento dei casi di Covid19. Nelle ultime ore si è saputo che 4 persone rientrate a Piazza Armerina dalle vacanze, che nei giorni scorsi si erano sottoposti volontariamente alle analisi, sono risultati positivi. Per fortuna sembrerebbe che si trovino in quarantena volontaria sin dal loro rientro limitando così possibili contagi . In realtà i piazzesi che averebbero contratto il virus sarebbero tre a cui si aggiungerebbe una ragazza non residente a Piazza Armerina ma che avrebbe effettuato qui il tampone di controllo al rientro dalle vacanze con un’amica.

Ci scusiamo per i tanti condizionali ma attualmente l’ASP di Enna non diffonde comunicati stampa e anche se le nostre fonti sono più che attendibili preferiamo attendere ulteriori conferme.