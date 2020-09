Piazza Armerina – Transennata piazza Pio La torre, a breve l’inizio dei lavori di qualificazione

E’ stata transennato questa mattina lo spazio relativo a piazza Pio La Torre che, come mostra il progetto, subirà una grande trasformazione. La zona, abbandonata da anni, sarà oggetto di lavori in superficie ma anche in profondità, visto che occorrerà imbrigliare le acque piovane che seguendo vecchi canaloni hanno prodotto negli anni avvallamenti e buche.

Oltre la piazza Pio La Torre, dove verranno anche realizzati dei bagni pubblici, verrà risistematala via Carmine, ovvero la strada che dalla piazza Gen. Cascino conduce al Casalotto. Anche qui verrà effettuato un intervento in profondità che prevede il rifacimento della rete fognaria e idrica.