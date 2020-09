L’On. Luisa Lantieri: un disegno di legge per il contrasto e la prevenzione degli incendi boschivi

I giorni, le settimane ed i mesi scorsi sono stati teatro di rovinosi incendi non solo in provincia di Enna ma in tutta la Sicilia. Da più di un anno ho presentato un disegno di legge finalizzato, proprio, al contrasto e alla prevenzione degli incendi boschivi del quale adesso è stata fissata la calendarizzazione in IV Commissione e rispetto al quale sono certa convergerà il massimo appoggio di tutte le forze politiche presenti all’Ars.

Occorre davvero stravolgere il piano d’azione siamo troppo abituati a fare la conta dei danni purtroppo, in questi casi, inestimabili. Si tratta di attacchi terroristici ben studiati ed organizzati mossi dallo scopo di distruggere il patrimonio più importante della nostra Regione. Ho già concordato con i colleghi del Gruppo Parlamentare “Ora Sicilia” di qui faccio parte azioni specifiche rivolte a sollecitare il Governo in tal senso. Sempre nelle scorse settimane è stata presentata una interrogazione al Governo regionale che pone, inderogabilmente, la seria valutazione di due aspetti fondamentali: