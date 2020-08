Riapertura della SP15 a Piazza Armerina – I comunicati dell’On. Lantieri, dell’assessore Falcone e del Libero Consorzio

In merito all’apertura dell sP15 abbiamo ricevuto i seguenti comunicati che pubblichiamo integralmente.

L’On . LUISA LATIERI

Il lavoro fatto con impegno e costanza da i suoi frutti. Oggi è stata inaugurata la Sp 16 Mirabella Imabaccari- Piazza Armerina a seguito dell’accordo fatto col genio civile.Come ripeto ormai da tempo i finanziamenti ci sono ma sono sempre mancati i progetti.

Ringrazio l’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità Falcone con il quale abbiamo già programmato diversi interventi con progetti già esecutivi sulle aree interne prevedendo una vasta opera di riqualificazione della viabilità provinciale. Nel piano triennale delle opere pubbliche della Regione abbiamo inserito la strada per Camemi, quella per Cerami , per Regalbuto e per Agira. In settimana mi sentirò con il Commissario del Libero Condorzio, dott. Di Fazio per parlare della strada per Barrafranca dove deve essere realizzato un intervento di ristrutturazione.