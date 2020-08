Due casi di Covid19 a Piazza Armerina ma la situazione è sotto controllo

La notizia di due nuovi casi di Covid19 a Piazza Armerina, dopo quelli riscontrati nella vicina Aidone, è la dimostrazione che occorre sempre mantenere alta l’attenzione sul virus e continuare a fare prevenzione lavando e disinfettando spesso le mani e indossando la mascherina in luoghi pubblici.

I due contagiati si trovano in quarantena e sono stati infettati durante il loro soggiorno in paesi a rischio. Sebbene, come detto, bisogna continuare a fare prevenzione non è però necessario allarmarsi: la situazione è sotto controllo e le persone a rischio entrate in contatto con i due contagiati piazzesi e i due aidonesi sono stati posti in quarantena in attesa di fare i test necessari.