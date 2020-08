Piazza Armerina, Calcio – L’ASD Armerina tornerà in campo tra il 6 ed il 13 settembre per la Coppa Sicilia

Continua senza sosta la preparazione dell’ Asd Armerina presso il Bosco Bellia per continuare al meglio l’ inizio del Campionato, cogliamo l’ occasione per informarvi che il Primo turno di Coppa Sicilia si svolgerà molto probabilmente nei giorni 6 e 13 Settembre. Nella foto sottostante L’Asd Armerina in un momento di allenamento all’interno della riserva Rossomanno- Grottascura – Bellia.