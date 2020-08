Piazza Armerina – Quintana del Saraceno: i cavalieri che si affronteranno nella sfida

Ieri sera si sono anche concluse le prove per la quintana, che si svolgerà domani alla stadio comunale “San Filippo”, e sono stati selezionati i cavalieri giostranti. Per il quartiere Castellina saranno Ivan Bruno, Biagio Castagna, Salvatore Mistrazzoso, Cosimo Profeta, Concetto Sarda, Ivan Tagliarino; per il quartiere Canali: Giuseppe Arancio, Vincenzo Pilotta, Concetto Selvaggio, Salvatore Di Seri, Dario Di Seri, Salvatore Zumia; per il quartiere Monte Mira: Salvatore Cifalù, Salvatore Tagliarino, Calogero Stivala, Mario Rizzo, Danilo Cagno, Concetto Favella e per Casalotto: Giuseppe Cuore, Angelo Capizzi, Luigi Campagna, Antonino Campagna, Mario Campagna, Luca Abati.