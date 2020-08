Iniziativa di DB giovani Enna: raccolta dati sulla differenziata

Sulla nostra pagina Facebook “Diventerà bellissima giovani- Enna, che vi invitiamo a visitare, abbiamo lanciato, qualche giorno fa, una iniziativa sulla raccolta dati differenziata basandoci sui dati pubblicati dalla Regione siciliana per il 2019. Con dei semplici grafici informiamo i cittadini sul quantitativo di percentuale di raccolta differenziata in ogni comune della Provincia per il 2019, afferma il coordinamento giovanile provinciale guidato da Enrico Capuano.

In prima linea in particolare, per questa iniziativa il vice-coordinatore provinciale Marco Nuci: “Ho voluto dare un contributo utilizzando le mie conoscenze informatiche. Lavorare al pc mi è sempre piaciuto e non nascondo che durante la traslazione dei dati sono rimasto soddisfatto delle percentuali di differenziata raggiunte. Immagino ci sia ancora molto da fare, ma credo che siamo sulla strada giusta”, commenta Nuci. “Una ulteriore iniziativa che ci ha visti in opera è quella della realizzazione di una locandina di sensibilizzazione nella quale abbiamo illustrato il distanziamento sociale e l’importanza dell’uso della mascherina”, affermano Nuci e Capuano, coordinatore Provinciale.

A dare man forte anche la coordinatrice provinciale Lorena Pignato: “Sono sempre pronta a sostenere i ragazzi nelle loro iniziative e questa sulla raccolta dati della differenziata mi è particolarmente piaciuta. Bisogna che i giovani siano sempre più vicini alla politica poiché sono loro il nostro futuro”.