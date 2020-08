Piazza Armerina – I consiglieri comunali di maggioranza: “stiamo progettando un bosco più sicuro e produttivo”

COMUNICATO STAMPA CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Quando toccano qualcosa a cui teniamo, la rabbia e la tristezza prendono il sopravvento e ieri, purtroppo, si è ripetuto ciò che nessuno vorrebbe mai che succedesse. Veder bruciare i nostri boschi, bene a cui ogni cittadino Piazzese tiene a cuore, fa male e per qualcuno può significare l’ennesima dimostrazione che forse è meglio abbandonare la nave e scappare.

Noi però non possiamo permetterlo e come amministratori della città, forse fa ancora più male, perché dopo anni di silenzi, stiamo progettando il nostro bosco per renderlo sicuro e produttivo, e se così non fosse stato si sarebbe ripetuto il famoso e doloso 2017. È giusto, dopo le idiozie sentite e lette in queste ore, fare alcune precisazioni.

Per la prima volta abbiamo messo sul campo interventi per la messa in sicurezza, e creare quei famosi taglia fuochi per evitare appunto l’estensione di incendi. Per questo è stato chiuso l’accesso al bosco nei primi giorni di giugno.

Stiamo lavorando per la prima volta nella storia della nostra città ad un Piano di Gestione, senza il quale nessun progetto può essere finanziato e realizzato, avendo dato incarico ad un tecnico di realizzarlo. Altri interventi stiamo portando avanti, ed è per questo che non accettiamo le parole di chi fa solo populismo, di chi cerca solo dei semplici like.

Nulla era stato fatto prima. Nessun piano di crescita e gestione dei boschi. Stiamo partendo da zero. La città lo deve sapere per stanare i soliti oppositori che accusano, non solo noi, ma anche le forze dell’ordine dell’accaduto.

I Consiglieri Comunali di maggioranza