Piazza Armerina – Protestano le mamme, al quartiere Canali spazio giochi quasi inutilizzabile.

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcune mamme del quartiere Canali che spesso accompagnano i loro figli nelle spazio giochi in piazza Regione Siciliana. La giostrina e uno dei due cavallucci sono inutilizzabili e ai bambini rimane ben poco con cui giocare. Ci rendiamo conto che in un momento come questo l’amministrazione è presa da ben altri problemi ma sarebbe un bel gesto se un assessore si prendesse qualche minuto per risolvere questo problema, permettendo ai piccoli dei Canali qualche momento di svago in più.