Piazza Armerina – Mercoledì il Prefetto decide sulle manifestazioni estive.

Estate piazzese al vaglio della Prefetto che dovrà decidere se il progetto presentato dall’amministrazione comunale, che prevede una serie di iniziative comprese quelle relative allo svolgimento “alternativo” del Palio dei Normanni, potrà svolgersi senza scontrarsi con le norme anti covid19 e in generale se quanto organizzato eviterà assembramenti in tutte le fasi. Mercoledì la prevista riunione in prefettura, a cui prenderà parte il sindaco Cammarata, sancirà l’inizio delle attività collegate all’estate che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbero richiamare quel turismo di prossimità che in parte potrebbe ridurre le perdite previste nelle attività di ricezione turistica.