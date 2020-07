Piazza Armerina – Convocato il consiglio comunale per le variazioni di bilancio

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente per giorno 30-07-2020, alle ore 18:00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1.Proposta al responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Piazza Armerina alla Giunta Comunale di variazione del Bilancio ai sensi dell’art. 205,comma 2, T.U.E.L.