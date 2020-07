Enna, Amministrative – Maggio: “UDC costruire un polo moderato e alternativo”

“L’ Udc e’ fortemente impegnato nella costruzione del nuovo polo moderato, che metta al centro i valori della solidarietà e dell’ impegno sociale, per raggiungere tale obbiettivo siederà al tavolo permanente con le altre forze e associazioni per la costruzione di programmi inclusivi e progetti diversi da quelli dell’ amministrazione uscente, anche per chiarezza e rispetto dell’ elettorato. L’ Udc nell’ esprimere apprezzamento per quanti vorranno condividere un percorso di rinascita e sana partecipazione politica ispirata ai principi del solidarismo cristiano, non esclude la partecipazione alla campagna elettorale con il proprio simbolo emblema di una grande tradizione politica per la Città di Enna”. Lo rende noto il commissario provinciale dell’ Udc Andrea Maggio. “A Enna, per le prossime amministrative rinasce lo scudo crociato, una scelta di autonomia e rispetto per l’ elettorato e per i valori che il partito esprime.” Lo dichiara il coordinatore regionale del partito Decio Terrana