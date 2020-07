Asp di Enna: investire sul territorio per la tutela della salute delle donne nella provincia

L’ASP di Enna ha adeguato l’organico degli ostetrici. Cinque ostetriche hanno firmato il contratto a tempo determinato in presenza del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, del Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dr.ssa Loredana Disimone, e della dott.ssa Oriana Ristagno, Presidente dell’Ordine Provinciale delle ostetriche di Enna nonché ostetrica del Dipartimento.

A margine dell’incontro la dr.ssa Disimone ha ribadito il valore sociale della maternità e delle politiche a favore dell’area materno-infantile nel territorio provinciale, sottolineando che questa giornata rappresenta un punto di partenza per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti dal Dipartimento Materno Infantile e pienamente sostenuti e condivisi con i vertici aziendali.

Le neoassunte andranno a rafforzare l’organico dei punti nascita di Enna e di Nicosia per promuovere un modello innovativo e virtuoso centrato sull’integrazione tra l’ospedale ed il territorio, con implementazione della figura di “Ostetrica di famiglia e di comunità”.

“Valorizzare la professione ostetrica – conclude la presidente dell’Ordine – significa riconoscere la giusta centralità nella presa in carico della salute di tutte le donne in una provincia che sta ancora affrontando, anche in ambito sanitario, le conseguenze post COVID”.