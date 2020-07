Covid19 – Nuovo Dpcm di oggi 14 luglio: arrivano le nuove norme anti-contagio

Il Governo italiano si prepara a prorogare le restrizioni e i divieti necessari per far fronte ai contagi di coronavirus. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà in Parlamento il nuovo Dpcm e le misure che dovrebbero rimanere in vigore fino a fine mese.

⊗ Proroga della chiusura per quelle discoteche che non dispongono di spazi all’aperto: se ne parlerà solo a fine luglio.

⊗ Rinnovati anche gli obblighi che impongono,negli spazi chiusi accessibili al pubblico, il distanziamento sociale e la mascherina che andrà utilizzata nei luoghi chiusi come negozi, supermercati, uffici pubblici, dal parrucchiere e sui mezzi di trasporto. Molto probabilmente verrà eliminato l’obbligo di indossare i guanti. Oltre al distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina, sarà obbligatorio continuare a sanificare frequentemente spazi e oggetti. Nei locali si utilizzeranno ancora i termoscanner per misurare la temperatura.

⊗Da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia, Macedonia del Nord, Moldavia, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana non sarà permesso entrare in Italia. Per chi arriva invece dagli Stati Uniti scatterà l’obbligo di quarantena per due settimane. Le multe per chi non rispetta l’isolamento, però, potrebbero diventare più salate.

⊗ Sarà eliminata la restrizione secondo la quale “ai passeggeri è consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato