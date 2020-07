Troina – Convocato il consiglio comunale per lunedì 13 alle ore 18.00

ll presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra ha convocato per lunedì 13 luglio prossimo, alle ore 18.00, nell’aula consiliare del palazzo municipale, la prossima seduta pubblica del consesso civico.

Dieci i punti all’ordine del giorno: incontro istituzionale con gli allievi provinciali Under 17 dell’Asd Troina Calcio; chiarimenti in merito alle note dell’Istituto Oasi Maria Santissima e del ragioniere generale del Comune Gabriele Caputo sull’emergenza Coronavirus a Troina; approvazione del regolamento comunale per l’erogazione di contributi e aiuti alle imprese locali a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19; approvazione bilancio consuntivo 2019 dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale; approvazione Piano Programma 2020/2022 e schema di contratto di servizio dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale; approvazione bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale; proroga di due anni del termine per il completamento della costruzione della struttura alberghiera con annesso bar-ristorante e sala polifunzionale nel lotto intercluso tra le vie Nazionale, San Silvestro, Fisicaro e l’edificio urbano della ditta Pappalardo; realizzazione centro di raccolta per la messa in sicurezza , la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione de veicoli a motore, dei rimorchi e la messa in riserva di rifiuti RAEE provenienti dai veicoli fuori uso; designazione rappresentante comunale in seno al comitato di gestione dell’asilo nido; approvazione convenzione con l’Ente Nazionale Microcredito.