Piazza Armerina, Artisti locali – Mirko Palma in arte Empi: “Valorizzare la nostra città attraverso la nostra musica”

Un mini album e un brano pubblicato in collaborazione con un’etichetta di Torino, sono questi i primi passi del rapper piazzese Mirko Palma in arte Empi. Come tanti alla ricerca del successo e della notorietà sembra che questi obiettivi siano per Empi comunque secondari rispetto alla necessità di raccontare storie e di raccontarsi attraverso la musica. “L’affermazione personale è importante – ci conferma il giovane autore – ma è necessario mettere la nostra capacità creative a disposizione della collettività nella quale viviamo. In questi ultimi bravi sia io che gli altri artisti locali con cui collaboro abbiamo l’obiettivo di valorizzare la città di Piazza Armerina sia da un punto di vista artistico e che culturale.”

Mirko è molto legato alla sua città e alle sue tradizione: “mi sono avvicinato alla musica a 11 anni entrando nella banda del paese e ancora oggi ne faccio parte (suono la tromba), da anni partecipo al Palio dei Normanni e da un annetto circa ho iniziato a pubblicare i miei brani su un social fino ad arrivare alla pubblicazione dei pezzi inediti su Youtube e Spotify”.