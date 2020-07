Troina – Acquistate due nuove spazzatrici meccaniche per il servizio di igiene urbana

La società in house “Troina Ambiente srl”, che dal 2018 gestisce il servizio di igiene urbana del Comune di Troina, ha acquistato due nuove spazzatrici per efficientare lo spazzamento di tutto il perimetro urbano.

I due mezzi, uno più grande da due metri cubi, con cui si interverrà nelle strade e nei quartieri più ampi e periferici, ed uno più piccolo e maneggevole di poco meno di un metro cubo, con cui si interverrà nelle vie più strette del centro storico, consentirà una maggiore e migliore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio che, nonostante lo sforzo degli operatori, lasciava scoperte alcune zone dell’abitato.

“Grazie alla continua collaborazione dei cittadini, al lavoro dei nostri dipendenti, nonché al costante supporto del Comune – spiega il presidente della società Giovanni Suraniti – , siamo riusciti ad effettuare questo ulteriore ed importante investimento che, ci auguriamo, possa dare buoni risultati sul fronte del potenziamento dello spazzamento e, di conseguenza, della pulizia e del decoro delle nostre strade cittadine”.

L’acquisto delle spazzatrici era uno dei tasselli mancanti del servizio che, in soli due anni e mezzo di gestione diretta tramite il sistema dell’house providing, ha fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata che nel primo semestre del 2020 sfiora l’80%, così come è notevolmente migliorata anche la gestione complessiva dello spazzamento e della logistica, grazie ad un piano di investimenti che hanno consentito alla società di dotarsi di mezzi e attrezzature idonee.

“Dopo tanti anni di disservizi – dichiara l’assessore all’ambiente Giuseppe Schillaci – , la normalizzazione e il miglioramento costante del servizio di igiene urbana è uno dei più grandi risultati raggiunti dalle due amministrazioni Venezia, dopo anni di lavoro, sacrifici e non pochi problemi da risolvere. L’acquisto delle spazzatrici era uno dei tanti obiettivi che c’eravamo prefissi e, esserci riusciti e vedere per le nostre strade queste moderne attrezzature, sarà motivo di grande orgoglio per tutta la comunità. La scelta della gestione in house del servizio e la competenza degli amministratori della società, sono state sicuramente due carte vincenti”.