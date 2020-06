Luis Margani: noto attore argentino nato a Piazza Armerina. Principale interprete di una serie su Amazon

Oggi mi sono imbattuto in un articolo che inizialmente mi ha lasciato per un attimo perplesso. Un giornale argentino , Perdidosenlatele , riportava l’intervista con un attore il cui nome è da questa parte del Mondo, totalmente sconosciuto: tale Luigi Margani. Visti i miei interessi, mi capita spesso di imbattermi in articoli che parlano di cinema ma dato che non parlo lo spagnolo e che l’articolo si riferiva ad un attore sconosciuto stavo per abbandonare la pagina quando due parole di quella lunga intervista hanno attirato la mia attenzione: Piazza Armerina.

Veloce copia e incolla sul traduttore di Google ed ecco svelato il mistero. Il 71enne attore è in realtà una star locale che ha alle spalle una lunga carriera cinematografica e televisiva, vive a Buenos Aires ma è nato proprio a Piazza Armerina il 4 settembre del 1948. Un nome quello di Luis (Luigi) Margani di cui nessuno nella nostra città ha memoria ma il cui volto appare oggi nella serie prodotta da Amazon”El Presidente” che parla dello scandalo FIFA del 2015 e dove Margani recita la parte di Julio Humberto Grondona, dirigente sportivo argentino. Nell’intervista, rilasciata ieri al giornale Perdidosenlatele, Margani parla della sua città natale, in relazione al fatto che proprio le sue origini lo hanno favorito nell’attribuzione del ruolo.

E’ strano come nonostante il successo di questo nostro concittadino si siano perse le tracce e nessuna ne abbia mai parlato. Sicuramente avrà modo di leggere questo articolo. Lo salutiamo e ci complimentiamo con lui per la sua carriera e, perché no, lo aspettiamo a Piazza Armerina.

Nicola Lo Iacono

Il trailer de “El Presidente”

I film di Luisa Margani

Negocios (1995)

Mundo Grúa (1999) Crane World

Una noche con Sabrina Love (2000), alias A Night with Sabrina Love

La Fiebre del Loco (2001) alias Loco Fever

La Fuga (2001) alias The Escape

Navidad en el placard (2004)

El Favor (2004)

Tus ojos brillaban (2004)

El Escape de Gaspar (2004)

Dar de nuevo (2005)

Un Minuto de silencio (2005)

Toro (2005)

Recortadas (film) (2008)

Televisione Argentina

“Luna salvaje” (2000) Serie TV aka Wild Moon

“Enamorarte” (2001) Serie TV aka Young Lovers

“Cuatro amigas” (2001) Mini serie TV aka Four Friends

“Los Buscas de siempre” (2000) Serie TV aka The Ricerche

“Costumbres argentinas” (2003) Serie TV aka Family Affairs

“Resistiré” (2003) Serie TV aka Forever Julia

Serie TV “Mujeres asesinas”

Serie TV ” El Presidente ” (2020)

Luis Margani interpreta Julio Grondona nella serie “El Presidente”

Luis Margani è nato in Sicilia, in Italia, nel 1948. Ma la sua storia è cambiata per sempre quando il regista e regista Pablo Trapero, figlio di un grande amico di Luis, lo ha chiamato nel 1995 per il suo primo cortometraggio, Negocios, e poi ha fatto il salto nel 1999 con il film Mundo Grúa. Luis era lì per fare i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e abbandonare la sua professione di elettricista automobilistico nel quartiere di La Tablada.

La sua carriera cominciò a decollare e arrivarono diverse partecipazioni a programmi televisivi, come Tumberos o Educating Nina, fino a quando il suo rappresentante gli disse che aveva ricevuto un’ottima proposta. Avrebbero iniziato a girare una serie sullo scandalo FIFA Gate e stavano cercando un attore che interpretasse Julio Grondona, presidente dell’AFA (Argentina Football Association) per 35 anni senza interruzione. E lì è andato, è apparso al casting e ha ottenuto il ruolo.

In comunicazione con Teleshow, l’attore 71enne ha raccontato i consigli che ha ricevuto dal regista, Armando Bó, e quale altro personaggio ben argentino vorrebbe interpretare.

Trailer di “The President”, la serie sul cancello della FIFA (Infobae)

—Come sono arrivati ​​questo progetto e la proposta di interpretare Julio Grondona?

—Un giorno il mio rappresentante mi chiama e dice: “Guarda Luis, ti vogliono per Julio Grondona.” Sono andato a fare il casting, mi sono messo un completo, una cravatta, mi sono pettinato i capelli e quando sono arrivato, quello che stava per fare il casting, Julián Calviño, mi ha assistito e quando mi ha visto ha detto: “Pazzo! sei Grondona! ”. Mi ha dato una spinta terribile per poter fare il test.

“E già allora ti hanno scelto?”

“Sì, subito!” Il giorno dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto che questo personaggio era per me. All’inizio ho costruito questo ruolo imitando Grondona, ma dopo due settimane Armando Bó mi ha chiamato e mi ha chiesto di non imitare Grondona ma di recitare, in modo che la gente credesse che stesse davvero vedendo Don Julio. Quindi lì ho iniziato a vedere le interviste fatte, i video di YouTube, per parlare con le persone che lo avevano incontrato. Armando mi ha mostrato diversi film e tra questi c’era El Padrino. E quando ho visto Marlon Brando interpretare Vito Corleone, mi sono detto: “Eccolo.” È così che ho costruito il personaggio di Don Julio.

—Armando Bó ha detto che il tuo era quasi biografico perché cammini come Grondona, parli con quella forma di quartiere tano …

-Sì! Mi hanno chiamato “il tano” nel quartiere, perché sono siciliano, dalla città di Piazza Armerina, provincia di Edna. Inoltre ho sempre avuto quella passeggiata simile a quella di Don Julio. E io, a mia volta, sono ancora il tipo di quartiere. Ho sempre cercato di essere lo stesso in questo senso. Mi piace essere semplice, mandami una cagna quando esce. Un vero ragazzo.

—E com’è il tuo rapporto con il calcio? Lo stai seguendo, guardando le partite?

—Non ho quasi niente il calcio. Guardo la domenica di mia figlia quando si siedono per guardare le partite con mio genero e i miei nipoti. Sono di River e dico loro che sono di Boca, ma per divertimento. Probabilmente, ho un certo apprezzamento per Boca.

Luis Margani nel ruolo di Julio Grondona in “Il presidente”

—Se avessi incontrato Don Julio, cosa ti sarebbe piaciuto chiedergli o dirgli?

—L’ho sempre ammirato, mi è piaciuto ascoltarlo, era saggio nelle sue risposte e nel suo ragionamento. Aveva una bella ironia e aveva anche il suo umorismo. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo per abbracciarlo, come un altro colulo.

“Ritieni che la sua immagine sia stata danneggiata da sospetti di corruzione alla FIFA?”

—Pensiamo e giudichiamo le persone come se fossimo giudici o avvocati, invece di dire che aspetteremo di vedere cosa dice la Giustizia e, nel caso in cui venga condannato, criticare o rivendicare. Quindi penso che non dovremmo giudicare. Possiamo giudicare Don Julio da ciò che alcuni dicono, quando non l’abbiamo nemmeno incontrato e senza che nulla sia stato provato? Era un membro della famiglia eccezionale: amava i suoi figli, i suoi nipoti, amava sua moglie, ne era un esempio. Ora, se sono guidato da sospetti, è inutile. Ammiro Grondona per quello che sapevo, ci devono essere altre cose ma davvero non lo so.

—A quale altro personaggio argentino vorresti dare vita?

—E molti … Nel mondo del calcio, Guillermo Coppola e anche Juan Domingo Perón. Ma uno che mi piacerebbe molto, e penso di dare per la somiglianza fisica e ho visto Enrique Muiño farlo, è Domingo Faustino Sarmiento. Ha una storia incredibile e se dai forza e ritmo a quel personaggio è spettacolare e molto carino. E poi ho potuto rendere la vita di un attore che ho sempre ammirato: Luis Sandrini. Adoro il suo stile nella sua recitazione. Dico ai produttori: sbrigati prima di morire. So di aver fatto metà della mia vita, quindi fino a 140 … chi te lo dice. Come diceva Don Julio: “Tutto accade”.