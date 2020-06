Paolo Orlando, Past Presidente del Rotary Club Piazza Armerina, presto tornerà a presentare il suo libro su Paul Harris

La vita è l’esempio di Paul Harris, fondatore del Rotary, sono stati raccontati è illustrati in un importante incontro organizzato dal Rotary Club Pachino presso la pinacoteca comunale, lo scorso anno il giorno 7 giugno 2019, al centro dell’incontro non solo la figura e l’idea di Paul Harris ma soprattutto l’uomo e l’azione rotariana che contraddistingue il vero senso di appartenenza alla grande famiglia del Rotary. Un libro interessantissimo scritto da Francesco Paolo Orlando past president del Rotary Club Piazza Armerina.

“ Spero riprendere al più presto, sottolinea Paolo Orlando, Past Presidente del Rotary Club Piazza Armerina, il Tour dell’Amicizia per continuare a diffondere le finalità preposte e delineate dal Fondatore.del Rotary International. L’ultimo incontro prima dell’Epidemia Coronavirus si è svolto al Rotary Club Catania Sud, presieduto da Francesco Giarrizzo. Sono giù in corso numerose e lusinghiere opportunità per realizzare l’iniziativa rotariana e far conoscere e diffondere i valori della vera amicizia. Non ho la pretesa di aver fatto un buon lavoro ma certamente aver messo in campo l’effettiva figura di Harris, le sue certezze dogmatiche e le sue dottrine con idee perentorie”