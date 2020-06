Bonus Vacanze 2020, a chi spetta e come ottenerlo.

Bonus vacanze 2020, dopo l’ok del Garante della Privacy, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo: domande al via dal 1° luglio tramite l’App IO. Vediamo come funziona e quali sono i requisiti dei beneficiari: tutte le novità sulla tax credit vacanze. L’agevolazione che arriva fino a 500 euro, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Per richiedere l’agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. il contribuente potrà chiedere il bonus dal 1° luglio e fino al 31 dicembre .