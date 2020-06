Istituite le Zone a Economiche Speciali in Sicilia: Troina e Dittaino le uniche zone della provincia inserite

COMUNICATO DEL SEGRETARIO GENERALE FILCTEM CGIL ENNA

Il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha firmato oggi il decreto per l’istituzione delle Zone Economiche Speciali in Sicilia. Una grande opportunità per le aree interessate in termini di attrattività di nuovi investimenti, sgravi fiscali per le imprese e semplificazione burocratica. Troina è l’unico Comune dell’ennese a essere inserito nelle ZES. E Dittaino è l’unica area industriale in Provincia ad essere inclusa . Questo è un grande risultato per la provincia di Enna – dichiara il Segretario Generale della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò.

Per favorire la crescita del Sud Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, nel 2017 sono state istituite le Zone economiche speciali, con il Decreto Mezzogiorno (articolo 4 del decreto legge n. 91/2017) che ha potenziato il bonus istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi. Tutte le imprese operanti nel territorio di una Zona economica speciale possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Si tratta di un insieme di opportunità a favore di piccole, medie e grandi imprese che decidono di investire nelle regioni italiane meno industrializzate del nostro Paese e creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del Sud Italia.

“ E’ una grande opportunità per il Lavoro e per lo sviluppo di questo territorio-aggiunge Alfredo Schilirò. Adesso non si perda tempo – difatti, alla luce di quanto decretato, è di fondamentale importanza, attivare tutte le risorse e gli strumenti offerti dall’istituzione delle Zone Economiche Speciali per attrarre investimenti, nuove imprese e creare opportunità di lavoro e crescita nelle aree interne della Provincia di Enna”. Queste misure- conclude il Segretario della Filctem Cgil di Enna – sono dei passi importanti verso le politiche di sviluppo del territorio. Tuttavia, accanto a queste misure, devono aggiungersene delle altre. Una vera politica industriale di rilancio del territorio attraverso un piano mirato, un ammodernamento delle infrastrutture, un investimento sull’intero sistema di energia e sul ciclo dei rifiuti e la ricerca di investimenti privati – sono elementi essenziali di una vera politica di rilancio del territorio.

Alfredo Schilirò

SEGRETARIO GENERALE FILCTEM CGIL ENNA